За сутки в Эстонии выявлено 347 случая заражения коронавирусом, умерло четыре человека

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,1 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,4 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах выявлено 22 новых случая заражения, 9 из которых потребовали госпитализации. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 13,2 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло четверо зараженных коронавирусом, двое из которых не были вакцинированы: 93-летняя женщина, 86-летняя женщина и двое 79-летних мужчин.

За последние сутки был проанализирован 1801 результат теста, из них 347 положительных. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражалось в среднем 51 вакцинированный человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 47 невакцинированных человек в день.

За сутки было введено 244 дозы вакцины, из них новых прививок начато 23. На сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 447 811 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 63,4%.