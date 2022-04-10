Что будет с российскими книгами, которые продаются в Эстонии
Череда запретов, санкций и бойкотов, призывающих остановить военные действия в Украине, затронула и продажу книг на русском языке в магазинах Эстонии. В некоторых торговых сетях изданные в России книги исчезли c прилавков так же быстро, как и другие товары этой страны. Позднее, правда, их вернули в продажу. Но смогут ли магазины в дальнейшем обеспечивать клиентов новыми книгами на русском языке? Об этом пишет "МК-Эстония".
Казус с книгами случился, когда, убирая все товары российского и белорусского производства, магазины сняли с полок и книги на русском языке. Многие покупатели успели заметить пустые книжные стеллажи в магазинах Prisma. Это привело в замешательство жителей страны, говорящих и по-русски, и по-эстонски. А некоторые начали говорить о дискриминации на национальной почве.
Спустя пару дней Prisma все же вернула книги в продажу, сделав для них исключение как для носителей культуры и товара первой необходимости. Сеть просто не нашла альтернативы, чтобы их заменить.
Selver не стал изымать российские книги из продажи, но отказался от новых закупок книг из России и Белоруссии. Команда Selver ищет поставщиков русскоязычной литературы из других стран.
А вот Maxima Eesti не стала делать исключения для книг и периодики, изданных в России и Белоруссии. Книги были изъяты из продажи вместе с другими товарами. Сейчас на полках Maxima можно найти лишь некоторые газеты, журналы, кроссворды, изданные в Эстонии и Латвии.
”Среди изъятых из продажи товаров были книги, игры и периодика, напечатанные или произведенные в России и Белоруссии. Русскоязычные книги и игры, произведенные в ЕС, по –прежнему есть в продаже. Мы не против русского языка, мы ясно делаем различие между русским языком и страной”, — говорит Тийа Шапель, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti.
Она добавляет, что вопрос ассортимента книг на русском языке, выставленных на полках Maxima, решает партнер магазина книжная сеть Rahva Raamat, которая и поставляет русскоязычные книги в страну.
”В отношении периодики мы попросили нашего партнера Lehepunkt убрать из магазинов и те русскоязычные издания, которые выпускаются в ЕС, но в которых может присутствовать запрещенная пропаганда. Maxima стоит за свободный демократичный мир и спокойствие”, — добавила Шапель.
Книжные магазины не пустуют
Конечно, торговые сети не единственные, где можно купить литературу на русском языке и изданные в России книги. Магазины Apollo и упомянутый Rahva Raamat также имеют большой ассортимент художественной, научной, учебной литературы на русском языке. Кроме этого, есть и магазины, продающие исключительно русско-язычную литературу, например магазины Mnogoknig или Erudiit.
Эти магазины продолжают продавать и книги российских издательств. Связаться с руководством Mnogoknig и Erudiit не удалось. Но в самих магазинах нехватки книг пока не заметно. Так же, как и в других книжных магазинах.
”Apollo не собирается убирать русскоязычную литературу и книги русских авторов. Мы не закупаем товар в России или Белоруссии. Но, конечно, поставщикам надо пересмотреть
сотрудничество с русскими издательствами. Мы продолжим сотрудничество с нашими партнерами в Эстонии и Латвии, y которых в запасе достаточно книг, чтобы продолжить продажи”, — говорит Эха Панк, исполнительный директор Apollo kauplused OÜ.
В Rahva Raamat ввиду внезапности и непредсказуемости ситуации вопрос запаса русскоязычной литературы не сходит с повестки. Эта книжная сеть снабжает книгами не только свои магазины, но и другие розничные сети, которые все же самостоятельно принимают окончательные решения о своем ассортименте.
”Rahva Raamat категорически осуждает военную агрессию России и Белоруссии. Но также мы понимаем, что изъятие русскоязычных книг не поможет эту проблему решить, а новые может спровоцировать, — говорит Прийт Петерсон, исполнительный директор Rahva Raamat. — Изъятие книг означало бы, что недоступными стали бы и учебные материалы, и детские книги, и классическая литература. Никто сегодня не считает, что переведенное на эстонский язык творчество Достоевского надо изъять из продажи. Также нет необходимости запрещать и продажу тех же книг на языке оригинала”.
В библиотеках есть что почитать
Большой ассортимент российских книг есть и в местных библиотеках, которые тоже не могут обойти стороной происходящее в мире. Российские книги не исчезнут с полок в читальных залах, но будут сложности со снабжением библиотек новыми изданиями.
”Последний заказ книг из РФ мы делали в конце января. Скоро эти книги будут доступны читателям. Мы не планируем убирать русскоязычные книги, музыку, фильмы и прочие архивы. Но, конечно, мы временно перестали делать новые заказы у российских поставщиков”, — говорит Кайе Холм, директор Таллиннской центральной библиотеки.
Русскоязычной литературы в филиалах библиотеки много, начиная от хорошей классики и заканчивая новыми произведениями. Есть произведения русских авторов и переводы иностранной литературы.
”Мы ищем возможность заказывать книги из регионов, к которым не применяются экономические ограничения. Абсолютно точно приостановка заказов российской литературы и периодики делается не с целью обесценить русскую культуру и литературу. Это экономические санкции. Нам жаль, что в них есть необходимость. Надеемся, что они быстро достигнут своей цели — закончить войну в Украине”, — говорит директор Кайе Холм.
Она добавляет, что библиотека уже заказала новые книги на украинском языке, которых до сих пор было совсем немного в наличии.
”Печатные издания дойдут не так быстро. Быстрее мы можем пополнить электронную библиотеку OverDrive. В ней сейчас 78 книг и 1 журнал на украинском языке. Надеемся в ближайшее время дополнить ассортимент. Мы уже заказали книги украинских авторов и переводы разных произведений на украинский язык, в том числе детские книги, словари и учебники, а также произведения украинских авторов на английском, немецком и других языках. Как только эти книги прибудут к нам, мы сообщим об этом через медиа-каналы и помогающие беженцам организации”, — добавляет Холм.
Равнозначной альтернативы нет
Свои мысли о сложившейся с книгами ситуации высказала Нэлли Абашина-Мельц, директор издательства ALEKSANDRA, уже 30 лет выпускающего книги на русском языке.
”Вообще это безобразие, что собрали все книги с полок. Не хватало еще только костры возвести. Ощущения жуткие. Поступая подобным образом, люди словно забывают историю — такое уже случалось в Европе. Хорошо, что наш президент немного снизил градус первой реакции ”убрать все”. Нельзя такие вопросы решать на ходу, в порыве эмоций”, — считает Нэлли Абашина-Мельц.
По ее мнению, если российский рынок книг закроется для местного читателя, люди не смогут получить те же самые книги (а это не только художественная литература), которые есть сейчас на наших книжных прилавках.
”Возможности местного книжного бизнеса ограниченны: количество покупателей русских книг невелико, а значит, и тираж не может быть большим, затраты же на издание, включая типографские расходы, гораздо больше. Наша культурно-просветительская роль заключается в интеллектуальной поддержке читающей аудитории, в том числе писателей, переводчиков, художников. В нашей деятельности нам помогает фонд Eesti kultuurkapital, который выделяет гранты как местным русским авторам, так и переводчикам эстонской литературы на русский язык. Предложений издать книгу на русском языке нам поступает много из разных точек мира, но изданную книгу надо где-то распространять. Печатать по сто экземпляров, которые здесь купят, нецелесообразно”, — говорит Нэлли Абашина-Мельц.
Она добавляет, что крупные зарубежные издательства, которые, по мнению некоторых эстонских библиотекарей, в сложившейся ситуации займутся выпуском русских книг, не смогут обеспечить тот широкий ассортимент, которым сейчас располагают наши книжные магазины. Частично этот пробел могут восполнить электронные книги, производство которых обходится дешевле.
”Мы и сейчас свои книги выпускаем — и в бумажном, и в электронном вариантах. Бумажные книги в магазине стоят гораздо дороже, чем при покупке напрямую у издателя. А электронные книги обходятся дешевле и издателю, и покупателю”, — отмечает редактор.
Нэлли Абашина-Мельц также считает, что в Эстонии несмотря ни на что следует продолжать издавать литературу и периодику на русском языке.
”К примеру, у нас не осталось ни одного литературного журнала на русском языке. Детский журнал TÄHEKE (”Звёздочка”) на русском языке выходит один раз в год! А там печатаются разные авторы и художники. Разумеется, можно только порадоваться, что заговорили о книгах и чтении. Было бы еще лучше проблемы русского ”книгоснабжения” обсуждать не только в рамках очередной кампании”, — подытоживает издатель.