Что будет с российскими книгами, которые продаются в Эстонии

Конечно, торговые сети не единственные, где можно купить литературу на русском языке и изданные в России книги. Магазины Apollo и упомянутый Rahva Raamat также имеют большой ассортимент художественной, научной, учебной литературы на русском языке. Кроме этого, есть и магазины, продающие исключительно русско-язычную литературу, например магазины Mnogoknig или Erudiit.

”В отношении периодики мы попросили нашего партнера Lehepunkt убрать из магазинов и те русскоязычные издания, которые выпускаются в ЕС, но в которых может присутствовать запрещенная пропаганда. Maxima стоит за свободный демократичный мир и спокойствие”, — добавила Шапель.

Она добавляет, что вопрос ассортимента книг на русском языке, выставленных на полках Maxima, решает партнер магазина книжная сеть Rahva Raamat, которая и поставляет русскоязычные книги в страну.

”Среди изъятых из продажи товаров были книги, игры и периодика, напечатанные или произведенные в России и Белоруссии. Русскоязычные книги и игры, произведенные в ЕС, по –прежнему есть в продаже. Мы не против русского языка, мы ясно делаем различие между русским языком и страной”, — говорит Тийа Шапель, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti.

А вот Maxima Eesti не стала делать исключения для книг и периодики, изданных в России и Белоруссии. Книги были изъяты из продажи вместе с другими товарами. Сейчас на полках Maxima можно найти лишь некоторые газеты, журналы, кроссворды, изданные в Эстонии и Латвии .

Selver не стал изымать российские книги из продажи, но отказался от новых закупок книг из России и Белоруссии. Команда Selver ищет поставщиков русскоязычной литературы из других стран.

Спустя пару дней Prisma все же вернула книги в продажу, сделав для них исключение как для носителей культуры и товара первой необходимости. Сеть просто не нашла альтернативы, чтобы их заменить.

Казус с книгами случился, когда, убирая все товары российского и белорусского производства, магазины сняли с полок и книги на русском языке. Многие покупатели успели заметить пустые книжные стеллажи в магазинах Prisma. Это привело в замешательство жителей страны, говорящих и по-русски, и по-эстонски. А некоторые начали говорить о дискриминации на национальной почве.

Эти магазины продолжают продавать и книги российских издательств. Связаться с руководством Mnogoknig и Erudiit не удалось. Но в самих магазинах нехватки книг пока не заметно. Так же, как и в других книжных магазинах.

”Apollo не собирается убирать русскоязычную литературу и книги русских авторов. Мы не закупаем товар в России или Белоруссии. Но, конечно, поставщикам надо пересмотреть

сотрудничество с русскими издательствами. Мы продолжим сотрудничество с нашими партнерами в Эстонии и Латвии, y которых в запасе достаточно книг, чтобы продолжить продажи”, — говорит Эха Панк, исполнительный директор Apollo kauplused OÜ.

В Rahva Raamat ввиду внезапности и непредсказуемости ситуации вопрос запаса русскоязычной литературы не сходит с повестки. Эта книжная сеть снабжает книгами не только свои магазины, но и другие розничные сети, которые все же самостоятельно принимают окончательные решения о своем ассортименте.

”Rahva Raamat категорически осуждает военную агрессию России и Белоруссии. Но также мы понимаем, что изъятие русскоязычных книг не поможет эту проблему решить, а новые может спровоцировать, — говорит Прийт Петерсон, исполнительный директор Rahva Raamat. — Изъятие книг означало бы, что недоступными стали бы и учебные материалы, и детские книги, и классическая литература. Никто сегодня не считает, что переведенное на эстонский язык творчество Достоевского надо изъять из продажи. Также нет необходимости запрещать и продажу тех же книг на языке оригинала”.

В библиотеках есть что почитать

Большой ассортимент российских книг есть и в местных библиотеках, которые тоже не могут обойти стороной происходящее в мире. Российские книги не исчезнут с полок в читальных залах, но будут сложности со снабжением библиотек новыми изданиями.