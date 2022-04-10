В Ласнамяэ вспыхнул чердак уже горевшего в этот четверг дома

Спасатели локализовали большое возгорание, конструкцию вскрывают. Скорее всего, причиной возгорания послужил оставшийся тлеть еще с четверга один из старых очагов пожара.

Тем не менее, спасательный департамент отреагировал на сигнал как на вызов четвертой степени.

В четверг после полудня, в 14:29 Спасательный департамент получил сообщение о том, что в Ласнамяэ, на улице Паэ горит трехэтажный жилой дом с мансардным этажом.

Тогда работы по тушению пожара длились более семи часов. Когда команды спасателей прибыли на место, огонь распространился уже очень широко. “Языки пламени были на крыше, что означает, что возгорание обнаружили слишком поздно как люди, так и дымовые датчики”, - объяснил пресс-секретарь Спасательного департамента.

Отреагировали большими силами, так как пожар был очень интенсивный и большая площадь была охвачена пламенем. В ходе спасательных работ, огонь тушили как внутри, так и снаружи здания.

К участию в тушении пожара были привлечены около 100 спасателей и 30 технических средств, а также сотрудники полиции, скорой помощи и столичной Муниципальной полиции. Помимо таллиннских команд, к борьбе с огнем были привлечены спасатели Локса, Йыхви, Кохила, а также добровольные пожарные из ряда регионов.

В здании стабильно присутствовало 8-11 пар пожарных, которые осуществляли дымовое погружение, через определенный промежуток времени их сменяли. Пересменка проходила по той причине, что было необходимо заново заполнять баллоны со сжатым кислородом, которые спасатели используют для дыхания в опасной среде.

“Поэтому мы и воспользовались помощью дополнительных сил из других центров. Это позволило нам стабильно и регулярно совершать дымовые погружения”.

Работы по тушению пожара осложняло то, что чердак дома был перестроен и разделен на три отдельных этажа и для того, чтобы добраться до очагов возгорания, приходилось сначала вскрывать конструкции.