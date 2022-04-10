За рубежом
10.04.2022, 10:57

Украина ввела полное торговое эмбарго против России

 
RImi, Nautica keskus, Venemaa ja Ukraina tooted
RImi, Nautica keskus, Venemaa ja Ukraina tooted
Foto: Sven Arbet

Правительство Украины одобрило полное торговое эмбарго против России. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук. Об этом пишет "Медуза".

”Введено торговое эмбарго против РФ. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации”, — написал Мельничук в своем телеграм-канале.

По оценкам властей Украины, полное прекращение торговых отношений между странами обойдется России минимум в шесть миллиардов долларов в год.

По данным Федеральной таможенной службы России, в прошлом году оборот торговли между Украиной и Россией вырос на 23% — до 12,3 миллиарда долларов.

С 2015 года в Украине действовал запрет на импорт некоторых товаров из России, отмечает ”Украинская правда”. В их числе — мясо, рыба, некоторые молочные продукты, кофе, чай, сладости, алкоголь и сигареты, лекарства, удобрения, промышленные товары, транспортные средства и бумажные изделия.

RusDelfi
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