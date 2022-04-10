Украина ввела полное торговое эмбарго против России

”Введено торговое эмбарго против РФ. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации”, — написал Мельничук в своем телеграм-канале.

По оценкам властей Украины, полное прекращение торговых отношений между странами обойдется России минимум в шесть миллиардов долларов в год.

По данным Федеральной таможенной службы России, в прошлом году оборот торговли между Украиной и Россией вырос на 23% — до 12,3 миллиарда долларов.

С 2015 года в Украине действовал запрет на импорт некоторых товаров из России, отмечает ”Украинская правда”. В их числе — мясо, рыба, некоторые молочные продукты, кофе, чай, сладости, алкоголь и сигареты, лекарства, удобрения, промышленные товары, транспортные средства и бумажные изделия.