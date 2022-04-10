Полиция: в субботу за рулем поймали 25 нетрезвых водителей, произошло 3 ДТП

Вчера в 11.3 на улице А. Алле в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие — 34-летний мужчина завел припаркованный во дворе автомобиль Volkswagen Golf с открытой водительской дверью и тронулся с места. Во время разворота автомобиль сбил 1-летнего мальчика, находившегося во дворе. Более подробные факты уточняются. Мальчика доставили в Северо-Эстонскую областную больницу.

Вчера в 15.23 на 3-м километре трассы Реола — Хаммасте в волости Камбья Тартуского уезда произошло дорожно-транспортное происшествие. 46-летний мужчина проехал на автомобиле Suzuki Grand Vitara перед BMW X3, за рулем которого находился 71-летним мужчиной, произошло столкновение. Водитесь BMW доставлен в университетскую клинику Тарту.

Вчера в 20.10 в волости Виру-Нигула города Ляэне-Вирумаа, на 132-м километре шоссе Таллинн-Нарва, произошло ДТП, 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением Mercedes-Benz из-за неправильно выбранной скорости и соскользнул с дороги. Водитель был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.