Зеленский призвал к нефтяному эмбарго против России
В своем новом обращении Владимир Зеленский призвал все демократические страны ввести нефтяное эмбарго против России
”У Украины нет времени ждать. У свободы нет времени ждать. Когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, следует действовать немедленно. Надо действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем, на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда Россия это почувствует. Тогда это для них будет аргумент, чтобы искать мир, прекратить бессмысленное насилие”, - заявил президент Украины.
Также Зеленский сказал, что в рамках кампании ”Stand Up for Ukraine” удалось собрать более 10 миллиардов долларов на восстановление страны.
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