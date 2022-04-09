МНЕНИЕ | Хуже войны. Культуролог Андрей Архангельский — о жизни после Бучи

Все мы примерно помним по учебникам, зачем нужна независимая пресса; но помимо формальных определений, концептуальных, в подобных обстоятельствах свободная пресса играет ещё одну функцию, неочевидную, терапевтическую: она берет на себя часть вины общества. Когда независимая пресса сообщает об ужасающем, она тем самым помогает обществу вылечить, изжить, проработать в конечном итоге травму. Обыватель может думать так: я сам об этом не говорю, не согласен с выводами, и вообще я всю эту прессу ненавижу; но в случае чего эта самая пресса выполняет за меня работу гражданина, выполняет за меня работу совести. Тем самым её спасая. Советские газеты в свое время упивалась, описывая американского лейтенанта Уильяма Келли, представшего перед судом за убийство мирных жителей во вьетнамском Сонгми в конце 1967 года. Забывая сказать о том, что процесс над лейтенантом Келли был возможен именно благодаря демократическим институтам — независимой прессе, независимому суду — и был инициирован одним из военнослужащих армии США. Именно такие процессы способствуют в итоге очищению общества, даже если оно не желает смотреться в зеркало.