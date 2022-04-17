Читатель спрашивает, юрист отвечает: как я должен сообщить о желании взять семейный отпуск?

С 1 апреля 2022 года в силу вступили изменения в системе родительских пособий и отпусков, благодаря которым стало проще совмещать трудовую и семейную жизнь, а сама система стала гибче и яснее для родителей.

Также изменились сроки уведомления об использовании семейных отпусков. Уведомить работодателя о желании взять материнский, отцовский и родительский отпуск, а также отпуск в случае усыновления ребенка, следует по меньшей мере за 30 календарных дней, если стороны не договорились об ином. В случае материнского и отцовского отпусков обязательный срок предуведомления не применяется, если с учётом обстоятельств уведомление нельзя разумно предвидеть. Тут в первую очередь речь идёт о ситуациях, когда ребенок рождается раньше предполагаемого срока.

С 1 апреля каждый родитель может использовать отпуск по уходу за ребёнком продолжительностью 10 рабочих дней на каждого ребёнка до достижения им 14 лет. Если работник хочет использовать 1–15 последовательных календарных дней отпуска по уходу за ребёнком, то он, как и прежде, должен уведомить об этом за 14 календарных дней. В виде исключения следует уведомить о желании взять отпуск по уходу за ребёнком за 30 календарных дней, если работник хочет использовать отпуск по уходу за ребёнком без указания в графике отпусков дольше, чем 15 последовательных календарных дней. Это значит, что работник использует отпуск по уходу за ребёнком одновременно за нескольких детей.

Срок уведомления об использовании основного отпуска без указания в графике отпусков не изменился и по-прежнему составляет 14 календарных дней.

О желании взять отпуск работник должен как уведомить работодателя, так и подать ходатайство в самообслуживании Департамента социального страхования (https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee/dashboard/portal). На портале вы также увидите, на какие родительские пособия и отпуска у вас есть право.

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