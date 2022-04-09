”Мы все сначала украинцы, а потом все остальное”. Жена Владимира Зеленского дала интервью Vogue

О первых днях вторжения





Я помню начало [войны] очень хорошо. Это был обычный рабочий день и вечер: дети возвращаются из школы, будничные домашние хлопоты, подготовка к следующему учебному дню… Мы были напряжены, все вокруг обсуждали возможное вторжение. Но до последней минуты невозможно было поверить, что это случится… В XXI веке? В современном мире?

Я проснулась где-то между четырьмя и пятью утра из-за странного звука. Я не сразу поняла, что это был взрыв. Мужа в кровати не было. Когда я встала, то увидела его уже одетым как обычно — в костюм (это был последний раз, когда я видела его в костюме и белой рубашке). ”Началось” — это все, что он сказал.

Не могу сказать, что была паника. Скорее, растерянность. ”Что нам делать с детьми?” — ”Подожди, — сказал он, — я дам тебе знать. На всякий случай соберите вещи первой необходимости и документы”. И ушел из дома.

Не было нужды что-то объяснять детям. Они все видят, как и каждый ребенок в Украине. Конечно, это не то, что должны видеть дети, но дети очень честны и искренни. От них ничего не скроешь. Лучшая стратегия — это правда. Мы все обсудили с дочерью и сыном, я постаралась ответить на их вопросы. Мы много говорим, потому что говорить о том, что болит, не хранить молчание — это проверенная психологическая стратегия. Это работает.

О своих чувствах

