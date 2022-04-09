Ученики музучилища из Архангельска донесли на преподавателя за критику войны в Украине. Теперь ей грозит до 3 лет тюрьмы

В начале марта в архангельском музыкальном училище учительница английского Надежда Чеснокова начала урок со слов: ”А теперь давайте поговорим об Украине”. После этого урока из класса в слезах выбежала одна из студенток (дочь местного священника). По ее словам, преподавательница негативно высказалась о войне в Украине (в России ее называют спецоперацией). Надежда рассказывала, как в 2014-ом, во время крымских событий студенты писали доносы на учителей. А затем Чеснокова попросила выйти из класса тех, кто за Россию. Никто не вышел, но часть студентов после пожаловались своим классным руководителям. Те обратились в администрацию, а оттуда сообщили в полицию.