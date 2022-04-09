Борис Джонсон встретился с Владимиром Зеленским в Киеве и пообещал Украине 120 бронемашин и противокорабельные ракеты

Ранее Джонсон говорил, что Британия увеличит военную помощь Украине еще на 100 млн фунтов, и поставки оружия будут включать противотанковые и противовоздушные ракеты, а также "дроны-камикадзе".

Как сообщает Би-би-си, встретившись с Зеленским, британский премьер отметил, что "Украина вопреки всем ожиданиям отбросила российские войска от Киева и совершила величайший боевой подвиг XXI века".

"Благодаря уверенному лидерству президента Зеленского и непреодолимому героизму и храбрости украинского народа, чудовищные планы Путина сейчас срываются", - сказал Джонсон.

В телеграм-канале Владимира Зеленского появились его совместные фото с Борисом Джонсоном.

”Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — один из наиболее принципиальных противников российского вторжения, лидер санкционного давления на Россию и военной поддержки Украины. Приветствую в Киеве, друг!” — говорится в посте.

Борис Джонсон после встречи с Зеленским заявил, что Великобритания готовит новый пакет финансовой и военной помощи для Украины.



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