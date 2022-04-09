Борис Джонсон встречается с Владимиром Зеленским в Киеве

"Визит Бориса Джонсона в Киев только что начался со встречи тет-а-тет с президентом Зеленским. Великобритания — лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер антивоенной коалиции. Лидер в санкциях против российского агрессора", — написал Сибиха.

Информации о содержании переговоров пока очень мало.

Накануне Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом объявил, что Британия направит Киеву оружие на сумму около 120 миллионов евро.

Как сообщает Би-би-си, на Даунинг-Стрит говорят, что британский премьер лично встречается с Зеленским, "чтобы показать свою солидарность с народом Украины".

Лидеры "обсудят долгосрочную поддержку Украины Британией, а премьер-министр объявит о новом пакете финансовой и военной помощи", — добавили в офисе Джонсона.

Новость дополняется.