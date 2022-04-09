09.04.2022, 17:57
ГРАФИК | Завтра биржевая цена на электричество в определенные часы будет ниже 6 евро
Foto: Argo Ingver
В воскресенье, 10 апреля, биржевая цена снова будет довольно низкой.
10 апреля средняя биржевая цена составит 20,63 евро за мегаватт-час. Она будет оставаться ниже 100 евро в течение всего дня.
Самая дешевая цена - в 16:00, 5 евро за мегаватт-час. Самая высокая цена - в 21:00, 64 евро за МВтч.
Тут можно вспомнить исторический рекорд, когда в один из декабрьских дней средняя почасовая цена на электроэнергию составила 469,03 евро, а максимальная поднялась до более чем 1 000 евро.