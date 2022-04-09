ГРАФИК | Завтра биржевая цена на электричество в определенные часы будет ниже 6 евро

10 апреля средняя биржевая цена составит 20,63 евро за мегаватт-час. Она будет оставаться ниже 100 евро в течение всего дня.

Самая дешевая цена - в 16:00, 5 евро за мегаватт-час. Самая высокая цена - в 21:00, 64 евро за МВтч.

Тут можно вспомнить исторический рекорд, когда в один из декабрьских дней средняя почасовая цена на электроэнергию составила 469,03 евро, а максимальная поднялась до более чем 1 000 евро.