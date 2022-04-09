На эстонской границе у нескольких человек аннулировали визы из-за враждебной символики
Эстонские пограничники начали активнее контролировать использование символики, поддерживающей нападение на Украину, и, при необходимости, аннулировать визы нарушителей. Об этом пишет ERR.
Департамент полиции и погранохраны не разрешает, в частности, публично демонстрировать георгиевские ленты и прочие символы, используемые РФ в войне против Украины, такие как латинские буквы "Z" и "V", сообщила "Актуальная камера".
По положению на 8 апреля, визы были аннулированы у нескольких нарушителей.
"Обращаем внимание на разные вещи: получившую к настоящему времени печально известную славу букву "Z", георгиевские ленты, элементы обмундирования российской армии. Такие вещи всегда привлекают наше внимание и ведут к тому, что владельца такой символики направляют на дополнительную проверку и с ним проводится беседа. В ходе этой беседы выясняется, как с ним поступят дальше", — пояснил начальник погранпункта в юго-восточной Эстонии Петер Маран.
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