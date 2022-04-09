ГРАФИКИ | За сутки в Эстонии выявлено 746 случаев заражения коронавирусом, умерло четыре человека

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,1 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,4 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 41 новую историю болезни, из которых в 16 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 13,6 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло четверо зараженных коронавирусом, трое из которых не были вакцинированы: два 80-летних мужчины, 70-летняя и 65-летняя женщины.

За последние сутки проанализировали 3124 результата тестов, из которых 746 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражалось в среднем 53 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 48 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 543 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 41. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 447 599 человек. Двумя дозами вакцинировано 63,4% населения Эстонии.