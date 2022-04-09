Суд Петербурга: цитата Путина дискредитирует российскую армию

На плакате, с которым Дмитриев стоял на станции метро Парнас, была цитата из речи президента РФ Владимира Путина, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне — ”Война принесла столько горя, что забыть это невозможно, нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы”. На сайте президента есть расшифровка речи Путина на церемонии, она дословно совпадает с надписью на плакате.

"Шалость удалась", — прокомментировал ситуацию пикетчик.

Перед судом Дмитриев провел ночь в отделе. При этом статья о дискредитации вооруженных сил РФ, по которой на него составили протокол, не подразумевает ареста и задерживать по ней больше чем на три часа — нельзя.

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