На средства США отремонтировали детские сады в Маарду и Румму

"Проекты реновации детских садов в Румму и Маарду являются примером того, как посольство США работает с местными самоуправлениями по всей Эстонии, — сказал временный поверенный в делах посольства США Брайан Рорафф. — В этом году отмечается столетний юбилей дипломатических отношений, поэтому есть особый повод гордиться таким сотрудничеством".

Ремонт детского сада в Румму включал установку новой крыши и утепление как внутренних, так и наружных стен здания. В этот детский сад ходят 75 детей.

В Маарду была отремонтирована система отопления и вентиляции детского сада, установлена теплоизоляция, здание стало более влагоустойчивым. В этом детском саду обучаются более 200 детей.

Работы по реновации координировал Инженерный корпус армии США, а выполняла их эстонская строительная компания. Проекты финансировались Министерством обороны США и Программой гуманитарной помощи Европейского командования ВС США.

"Этот ремонт пойдет на пользу как детям и учителям в Маарду и Румму, так и нашим отношениям, установленным с местными самоуправлениями в рамках Программы гуманитарной помощи Министерства обороны США, — сказал подполковник Мэтт Фрайер из отдела оборонного сотрудничества посольства США. — Эстония является для нас надежным партнером и союзником, и подобные проекты являются примерном наших двусторонних отношений".

Отдел оборонного сотрудничества посольства США руководит Программой гуманитарной помощи Министерства обороны США в Эстонии с 2012 года, и на сегодняшний день реализовано 11 проектов на общую сумму четыре миллиона долларов. Эти проекты связаны с предоставлением целого ряда общественных услуг, включая образование и медицинскую помощь. Недавно по программе гуманитарной помощи была завершена реновация Нарвской реабилитационной клиники для ВИЧ-инфицированных и наркоманов. В список текущих проектов входят детский дом в Йыгева, школы в Выру и Тсиргулийна. Общая стоимость проектов составляет два миллиона долларов.

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