Украинский призер Олимпиады продал свою медаль Токио-2020, чтобы помочь ВСУ. Названа стоимость

Награду за $20,5 тыс приобрел неизвестный покупатель из Японии. Все вырученные средства будут направлены в фонд Ukraine Alive 2022, который адресно помогает Нацгвардии, ВСУ, терробороне и переселенцам.

В интервью ТСН спортсмен признался, что не знает, насколько это большая сумма.

"Но если за эти деньги будут приобретены какие-то бронежилеты, каски или другое защитное снаряжение, которое спасет чью-то жизнь, или лекарство, которое поможет раненым, пострадавшим от войны, то это уже будет не зря , – заявил спортсмен.

Горуна добавил, что не переживает из-за того, что ему пришлось навсегда расстаться с "бронзой" Игр в Японии.

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