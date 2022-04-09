С сегодняшнего дня грузовики из России и Беларуси не смогут попасть в Финляндию

8 апреля Еврокомиссия приняла новый, пятый пакет санкций против России за военные действия в Украине. Для Финляндии наиболее ощутимая мера — это остановка грузового автотранспорта из России и Беларуси.

Руководитель надзорного отдела финской таможни Сами Ракшит подтвердил Новостной службе Yle, что запрет на въезд для грузовиков вступит в силу в полночь.

Весь коммерческий грузовой автотранспорт с регистрационными номерами России и Беларуси будет остановлен и развернут обратно — это грузовики, фуры и даже фургоны, если они попытаются растаможить коммерческие грузы.

По словам Ракшита, из России даже после начала войны продолжился поток грузоперевозок по земле. Он предполагает, что многие транспортные компании не успеют получить информацию о запрете на въезд и многих придется завернуть с границы. Ранее Ракшит сообщал, что до войны около 90 процентов грузоперевозок осуществлялось российскими компаниями.

Предполагается, что Россия может ответить зеркально на этот шаг ЕС и запретит въезд европейским грузовикам. В этом случае грузоперевозки через наземные пункты пропуска восточной границы Финляндии прекратятся полностью.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.