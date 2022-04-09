25 дней в подвале с трупами. Как жители Черниговской области пережили российскую оккупацию

Ягодное находится в 140 км к северу от Киева, под Черниговым и недалеко от границы с Беларусью. Село находилось под контролем российской армии почти месяц.

Когда военные вошли в село, они забрали мужчин, женщин и детей из домов, угрожая им оружием, и отвели в подвал местной школы, где продержали четыре недели. Примерно 130 человек жили в подвале площадью 65 кв. м.

Один из них — 60-летний Николай Климчук. Он предложил показать нам подвал.

Уже на низкой лестнице в подвальное помещение запахло гнилью и болезнью. В комнате было грязно — на полу лежали матрасы, обувь, книги. В центре — четыре детские кроватки, в углу — груда посуды.

Николай первым делом пошел к дальней стене.

"У меня была половина квадратного метра, — сказал он. Его голос сорвался, и он заплакал. — Спал стоя. Привязывал себя шарфом к "шведской стенке", чтобы не упасть".

Николай рассказывает, что передвигаться в подвале, не наступая на людей, было невозможно. По его словам, там находилось около 40-50 детей, в том числе младенцы. Самому маленькому было два месяца.

Начав наступление на Чернигов, российские силы быстро взяли под контроль небольшие поселения вроде Ягодного. Сам Чернигов — город с населением около 300 тыс. человек — был окружен и отрезан от окружающего мира. Столкнувшись с сопротивлением, российские войска начали бомбить и обстреливать его, как и многие другие украинские города. Мост на дороге, ведущей в Киев, был подорван, жителям было некуда бежать.

Теперь, после безуспешной попытки захватить Киев, российские военные ушли. Журналистам Би-би-си одним из первых удалось добраться до этого района и выслушать рассказы мирных жителей о пережитых бомбардировках и оккупации. Находясь так близко от границы, жители боятся, что российские военные могут сюда вернуться.

Пятнадцатилетняя Анастасия жила в подвале вместе с отцом и бабушкой. "Места почти не было. Мы жили сидя. Мы спали сидя. Не то чтобы мы вообще спали. Это было невозможно. Вокруг падало столько снарядов. Это было невыносимо", — говорит она.

