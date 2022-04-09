Что делать, если у ребенка ротавирус?(17)
Последние несколько недель у многих детей в Эстонии случаются недомогания. Внезапная вялость, высокая температура и другие симптомы ротавируса волнуют родителей. В стране против ротавируса детей вакцинируют на основе государственной программе иммунизации с июля 2014 года, благодаря прививке случаев тяжелой и требующей больничного лечения болезни уменьшается. Тем не менее, дети болеют.
”Так сложилось, что чаще всего любую кишечную инфекцию называют ротавирусом. А если заболели несколько членов семьи — ну точно ротавирус”, — рассказывает врач-педиатр Елена Поплавская.
”На самом деле, вирусов, вызывающих гастроэнтерит — поражение желудка и кишечника, довольно много. Но это не имеет особого значения, так как тактика лечения не зависит от того, какой именно вирус вызвал заболевание.
Весь смысл лечения заключается в том, чтобы мы могли восполнить и уменьшить потери жидкости, облегчить состояние и дать организму возможность справиться с возбудителем с наименьшими потерями”, — продолжает Елена и отмечает, что есть несколько задач, которые стоят перед родителями. Эти мероприятия направлены на профилактику обезвоживания, ведь данное состояние является угрожающим жизни ребенка.
Что делаем при болезни?
- Восполнять потери жидкости (выпаивать ребенка). Для выпаивания подойдет обычная вода, глюкозо-солевые растворы. Если ребенок отказывается от глюкозо-солевых раствором, необходимо поить тем, на что соглашается (чай или компот). Поить часто мелкими порциями (по 1-2 чайные ложки каждые 5 минут). Поить не по жажде!
- Можно дать сорбент. Доказана небольшая эффективность смекты.
- Не кормить.
Условия начала кормления:
- Ребенок просит.
- Рвоты нет 3-4 часа.
- Ребенок усваивает всю жидкость, которую дает мама.
- Если кормим, то мелкими порциями.
Для детей на грудном вскармливании: кормление грудным молоком продолжать. Желательно к груди прикладывать на короткое время, но часто.
Когда обращаемся за медицинской помощью?
- Возраст меньше 6 месяцев (есть риски очень быстрого обезвоживания).
- Неукротимая рвота при любой попытке дать жидкость.
- Отсутствие мочеиспускания более 6 часов.
- Кровь в стуле.
- Выраженная вялость, сонливость.
- Мучительные боли в животе.
- Рвота +диарея+ температура тела выше 38,5.
- Рвота и жидкий стул нарастают (более десяти раз в день).
Важно помнить о признаках обезвоживания: редкие мочеиспускания, насыщенный цвет мочи, сухость слизистых, плач без слез, запавший родничок у малышей, изменение поведения.
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