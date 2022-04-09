Что делать, если у ребенка ротавирус?

”Так сложилось, что чаще всего любую кишечную инфекцию называют ротавирусом. А если заболели несколько членов семьи — ну точно ротавирус”, — рассказывает врач-педиатр Елена Поплавская.

”На самом деле, вирусов, вызывающих гастроэнтерит — поражение желудка и кишечника, довольно много. Но это не имеет особого значения, так как тактика лечения не зависит от того, какой именно вирус вызвал заболевание.

Весь смысл лечения заключается в том, чтобы мы могли восполнить и уменьшить потери жидкости, облегчить состояние и дать организму возможность справиться с возбудителем с наименьшими потерями”, — продолжает Елена и отмечает, что есть несколько задач, которые стоят перед родителями. Эти мероприятия направлены на профилактику обезвоживания, ведь данное состояние является угрожающим жизни ребенка.

Что делаем при болезни?

Восполнять потери жидкости (выпаивать ребенка). Для выпаивания подойдет обычная вода, глюкозо-солевые растворы. Если ребенок отказывается от глюкозо-солевых раствором, необходимо поить тем, на что соглашается (чай или компот). Поить часто мелкими порциями (по 1-2 чайные ложки каждые 5 минут). Поить не по жажде!

Можно дать сорбент. Доказана небольшая эффективность смекты.

Не кормить.



Условия начала кормления:



Ребенок просит.

Рвоты нет 3-4 часа.

Ребенок усваивает всю жидкость, которую дает мама.

Если кормим, то мелкими порциями.



Для детей на грудном вскармливании: кормление грудным молоком продолжать. Желательно к груди прикладывать на короткое время, но часто.

Когда обращаемся за медицинской помощью?

Возраст меньше 6 месяцев (есть риски очень быстрого обезвоживания).

Неукротимая рвота при любой попытке дать жидкость.

Отсутствие мочеиспускания более 6 часов.

Кровь в стуле.

Выраженная вялость, сонливость.

Мучительные боли в животе.

Рвота +диарея+ температура тела выше 38,5.

Рвота и жидкий стул нарастают (более десяти раз в день).