Украинский военный эксперт: Эстонию защитить будет сложнее, чем Украину. Даже при помощи НАТО

Какая мотивация у российской армии творить ужасы, сопоставимые с тем, что делали эсэсовцы во время Второй мировой войны? Почему российские военные совершают эти чудовищные преступления?

Ничего нового здесь нет: вспомните Ливонскую войну и обратитесь к хроникам — как шестьсот лет назад Эстония страдала от ударов московитских войск, так и в последующие века все страны, через которые проходили оккупатны, страдали от нечеловеческой жестокости и террора против мирного населения. И Беларусь страдала в семнадцатом веке, и Польша в восемнадцатом, и Кавказ, пострадавших от жестоких российских войн в девятнадцатом веке. Это типичная московская матрица, это происходит из ментальности московитского народа.

С самого начала войны у меня не было сомнений, что мы столкнемся с жестокостью российской армии. Поверьте мне, Буча может показаться еще цветочками по сравнению с тем, что мы можем встретить в других наших городах. Я даже боюсь предположить, с каким ужасом мы можем столкнуться в Мариуполе; в этом городе было открытое уничтожение гражданских целей, были уничтожены здания с эмблемой Красного креста, что уже само по себе является военным преступлением.