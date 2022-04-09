"Мне было страшно". Как сотрудники Чернобыльской АЭС работали под контролем российских военных

”Они хотели знать, как управляется объект. Они хотели получить информацию обо всех процедурах, документах и ​​операциях. Мне было страшно, потому что допросы были постоянными, иногда и с применением силы”, — рассказал Би-би-си начальник отдела радиационной безопасности станции Александр Лобада.

”Нам приходилось постоянно с ними вести переговоры и изо всех сил стараться их не обидеть, чтобы они допустили к управлению объектом наш персонал”, — рассказал инженер Валерий Семенов.

Когда на станцию три дня не подавалось электричество, Валерий, по его словам, изо всех сил пытался найти топливо для поддержания работы генератора — он даже воровал его у российских военных.

"Если бы мы лишились электроэнергии, это могло обернуться катастрофой, — пояснил Александр. — Мог произойти выброс радиоактивных веществ. Масштабы этого вы можете себе представить. Я не боялся за свою жизнь. Я боялся того, что произойдет, если я не буду следить за заводом. Я боялся, что произойдет трагедия для человечества".

”Нам удалось обеспечить безопасность объекта. Но огорчает, что они забрали 169 наших военных”, — добавил Семенов. Где они находятся сейчас, неизвестно, но сотрудники АЭС считают, что их вывезли в Россию.

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