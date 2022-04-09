"Мне было страшно". Как сотрудники Чернобыльской АЭС работали под контролем российских военных
Чернобыльская атомная электростанция была захвачена российскими войсками в первый день вторжения России в Украину. Украинских нацгвардейцев, охранявших завод, взяли в плен. Инженерам и техническому персоналу разрешили продолжить работу на АЭС. Они пытались сохранить контроль над техобслуживанием станции. Потом на станцию приехали специалисты из “Росатома”. Это подтверждали в российской госкорпорации.
Журналистка Би-би-си Йогита Лимайе поговорила с сотрудниками чернобыльской АЭС о том, что происходило после захвата станции российскими войсками.
”Они хотели знать, как управляется объект. Они хотели получить информацию обо всех процедурах, документах и операциях. Мне было страшно, потому что допросы были постоянными, иногда и с применением силы”, — рассказал Би-би-си начальник отдела радиационной безопасности станции Александр Лобада.
”Нам приходилось постоянно с ними вести переговоры и изо всех сил стараться их не обидеть, чтобы они допустили к управлению объектом наш персонал”, — рассказал инженер Валерий Семенов.
Когда на станцию три дня не подавалось электричество, Валерий, по его словам, изо всех сил пытался найти топливо для поддержания работы генератора — он даже воровал его у российских военных.
"Если бы мы лишились электроэнергии, это могло обернуться катастрофой, — пояснил Александр. — Мог произойти выброс радиоактивных веществ. Масштабы этого вы можете себе представить. Я не боялся за свою жизнь. Я боялся того, что произойдет, если я не буду следить за заводом. Я боялся, что произойдет трагедия для человечества".
”Нам удалось обеспечить безопасность объекта. Но огорчает, что они забрали 169 наших военных”, — добавил Семенов. Где они находятся сейчас, неизвестно, но сотрудники АЭС считают, что их вывезли в Россию.
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