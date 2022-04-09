Полиция разыскивает пропавшего в Таллинне 9-летнего Арона

Сегодня ночью в полицию поступило сообщение о том, что вечером 8 апреля ушел из своего дома на улице Ыйе в Таллинне 9-летний Арон. Один из родителей рассказал, что мальчик ушел, не сказав ни слова, примерно в 22:00 вечера. Он искал мальчика несколько часов самостоятельно, но безрезультатно. Насколько известно, Арон никогда раньше так не пропадал. У него нет с собой телефона.