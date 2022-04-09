НАШЕЛСЯ! Полиция разыскивает пропавшего в Таллинне 9-летнего Арона

Полиция просит помощи в поисках 9-летнего Арона, который ушел из дома в Таллинне вечером 8 апреля и местонахождение которого до сих пор неизвестно.

Сегодня ночью в полицию поступило сообщение о том, что вечером 8 апреля ушел из своего дома на улице Ыйе в Таллинне 9-летний Арон. Один из родителей рассказал, что мальчик ушел, не сказав ни слова, примерно в 22:00 вечера. Он искал мальчика несколько часов самостоятельно, но безрезультатно. Насколько известно, Арон никогда раньше так не пропадал. У него нет с собой телефона.

Арон одет в длинную темно-синюю куртку. Полиция проверила возможные места, где может находиться ребенок, но пока Арона найти не смогла. Поиски продолжается.

Всех, кто видел Арона или обладает информацией, которая может помочь в его поисках, просят позвонить по телефону 112.

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