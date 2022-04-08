В Хааберсти для приведения в порядок дворов субсидию получили тринадцать квартирных товариществ

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова в этом году квартирные товариществе в нашем районе очень активно подавали заявки на рассмотрение проекта и всего в рамках проекта ”Дворы в порядок” поступило тринадцать ходатайств. которые претендовали на на меру поддержки в рамках проекта."Основные сферы, в которых рассчитывали на помощь города, были установка современных контейнеров для сортировки и сбора мусора, реконструкция пешеходных дорожек и расширение парковочных мест, установка камер видеонаблюдения, создание стоянок для велосипедов и облагораживание дворовой зоны”, — сказал старейшина.

”Стоимость работы представленных в рамках проекта составила 160 580 евро, от города ходатайствовали поддержку финансирования на сумму 86 185 евро. В этом году в районе Хааберсти бюджет меры поддержки был 74 660 евро, но субсидию всё же получили все товарищества, которые подали ходатайства”, — сказал Сильянов и добавил что несмотря, на то что размер софинансирования города оказалось немного меньше, чем было указано в ходатайствах, все ходатайствующие согласились реализовать проект до конца. Старейшина выразил надежду, что несмотря на сложные времена в экономике, все объекты будут построены своевременно, также Сильянов поблагодарил всех участников и пожелал успехов в реализации проектов. Старейшина призвал другие квартирные товарищества активно принимать участие в проектах, чтобы с помощью города привести свои дворы и придворовую территорию в порядок, расширить парковочную зону сделать окружающую среду более надежной, а также повысить энергоэффективность домов.

Размер дотации проекта ”Дворы в порядок” на благоустройство двора составляет до 70% от стоимости планируемых работ. Ходатайство о получении дотации на благоустройство двора следовало подать к 1 марта.

Также в Таллинне есть дотации: ”Зеленый двор”- дотация на озеленение и ”Фасады в порядок!” — цель дотации на реновацию — поддержка реновации многоквартирных домов, включая повышение их энергоэффективности и улучшение внешнего вида. Ходатайства на эти проекты можно подавать круглый год, до тех пор пока есть средства, предназначенные на реализацию проектов Подробнее об этих мерах можно узнать здесь.