Новости Эстонии
08.04.2022, 21:03

В Эстонии ограничили доступ к еще четырем пропагандистским каналам

 
Foto: Kuvatõmmis

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора сделал предписание о блокировке доступа к четырем интернет-страницам, которые распространяют военную пропаганду.

Согласно постановлению, департамент обязывает операторов связи блокировать и сделать недоступными для пользователей следующие веб-адреса:

  • smotrim.ru
  • ontvtime.ru
  • tokshow.online
  • rus24.tv


Обязательство по предписанию действительно в течение 12 месяцев. Департамент будет продолжать следить за контентом других вещательных каналов и веб-платформ и, при необходимости, ограничивать распространение каналов и веб-платформ, где разжигают ненависть и оправдывают агрессию. При этом департамент руководствуется принципом, что решения должны быть обоснованными, взвешенными и соразмерными.

RusDelfi
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