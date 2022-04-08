В Эстонии ограничили доступ к еще четырем пропагандистским каналам



Обязательство по предписанию действительно в течение 12 месяцев. Департамент будет продолжать следить за контентом других вещательных каналов и веб-платформ и, при необходимости, ограничивать распространение каналов и веб-платформ, где разжигают ненависть и оправдывают агрессию. При этом департамент руководствуется принципом, что решения должны быть обоснованными, взвешенными и соразмерными.

