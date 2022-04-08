08.04.2022, 21:03
В Эстонии ограничили доступ к еще четырем пропагандистским каналам
Foto: Kuvatõmmis
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора сделал предписание о блокировке доступа к четырем интернет-страницам, которые распространяют военную пропаганду.
Согласно постановлению, департамент обязывает операторов связи блокировать и сделать недоступными для пользователей следующие веб-адреса:
- smotrim.ru
- ontvtime.ru
- tokshow.online
- rus24.tv
Обязательство по предписанию действительно в течение 12 месяцев. Департамент будет продолжать следить за контентом других вещательных каналов и веб-платформ и, при необходимости, ограничивать распространение каналов и веб-платформ, где разжигают ненависть и оправдывают агрессию. При этом департамент руководствуется принципом, что решения должны быть обоснованными, взвешенными и соразмерными.