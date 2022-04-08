Эстонские журналисты выбрали лучший пищевой продукт

Фаворит прессы был выбран из 10 продуктов, завоевавших серебряный знак. Продукцию оценивали по девяти критериям — упаковка, внешний вид, запах, консистенция, вкус, инновационность, новизна, польза для здоровья и продажи.

”Цель органолептической оценки состоит не в том, чтобы выразить свои субъективные вкусовые предпочтения, а в том, чтобы оценить продукты как можно более объективно и с нескольких разных точек зрения. Опираясь на результаты пресс-жюри, можно сказать, что в настоящее время все большее значение для продуктов питания приобретает чистый вкус. В центре внимания также польза для здоровья и новизна — производители стараются найти волшебный инновационный компонент, которым еще не воспользовались конкуренты”, — рассказал занимающийся продуктами питания ученый и председатель оценочной комиссии конкурса Райн Кулдъярв.

Больше всего журналистов впечатлила структурная консистенция, свежий запах и упаковка продукта, который был удостоен звания любимца прессы. Журналистов также удивила замена основного компонента дип-соуса — сметаны — на творожный крем. Благодаря творогу вдохновленный греческим соусом цацики дип-соус Alma содержит вдвое больше белка и в два с половиной раза меньше жира, чем конкуренты.

Серьезную конкуренцию дип-соусу Alma составило не содержащее сахара, соли и ненужных добавок органическое детское питание Põnn ”зеленая гречка с говядиной”, состоящее исключительно из экологически чистых ингредиентов. Отдельно жюри отметило использование зеленой гречки в детском питании — аналогов продукта на эстонском рынке нет. Третье место занял не содержащий добавленного сахара хлеб Leibur Rukkipala с пророщеными зернами ржи, которые предают продукту характерную сладость.