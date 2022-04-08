Эстонские журналисты выбрали лучший пищевой продукт
Фаворит прессы был выбран из 10 продуктов, завоевавших серебряный знак. Продукцию оценивали по девяти критериям — упаковка, внешний вид, запах, консистенция, вкус, инновационность, новизна, польза для здоровья и продажи.
”Цель органолептической оценки состоит не в том, чтобы выразить свои субъективные вкусовые предпочтения, а в том, чтобы оценить продукты как можно более объективно и с нескольких разных точек зрения. Опираясь на результаты пресс-жюри, можно сказать, что в настоящее время все большее значение для продуктов питания приобретает чистый вкус. В центре внимания также польза для здоровья и новизна — производители стараются найти волшебный инновационный компонент, которым еще не воспользовались конкуренты”, — рассказал занимающийся продуктами питания ученый и председатель оценочной комиссии конкурса Райн Кулдъярв.
Больше всего журналистов впечатлила структурная консистенция, свежий запах и упаковка продукта, который был удостоен звания любимца прессы. Журналистов также удивила замена основного компонента дип-соуса — сметаны — на творожный крем. Благодаря творогу вдохновленный греческим соусом цацики дип-соус Alma содержит вдвое больше белка и в два с половиной раза меньше жира, чем конкуренты.
Серьезную конкуренцию дип-соусу Alma составило не содержащее сахара, соли и ненужных добавок органическое детское питание Põnn ”зеленая гречка с говядиной”, состоящее исключительно из экологически чистых ингредиентов. Отдельно жюри отметило использование зеленой гречки в детском питании — аналогов продукта на эстонском рынке нет. Третье место занял не содержащий добавленного сахара хлеб Leibur Rukkipala с пророщеными зернами ржи, которые предают продукту характерную сладость.
”Помимо традиционной оценочной комиссии, мы ежегодно привлекаем к участию в конкурсе представителей разных целевых групп. В этом году мы имели честь принимать у себя экспертов в нашей области — представителей эстонских изданий, посвященных продуктам питания и потребительской тематике, которые играют важную роль в представлении общественности новых продуктов и информировании потребителей. Приятно отметить, что вкус и критические способности наших уважаемых журналистов по-прежнему на высоте”, — добавила глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.
Любимца прессы в этом году выбирали Маарит Ээрме (ÄP Kaubandus), Керсти Ээро (Õhtuleht), Рагне Вярк (Naisteleht), Силья Луйде (LP), Эха Круус (Tiiu), Лия Виркус (Eesti Naine), Сийри Лелумеэс (Kodutohter), Пилле Энден (Kodus.ee), Екатерина Вайсер (Радио 4), Елена Соломина (ETV+), Вера Копти (русский Postimees) и Светлана Кючюк (МК-Эстония).
В общей сложности оценивались 10 продуктов, удостоившихся серебряного знака: богатый пищевыми волокнами не содержащий лактозы йогурт Hi!Fiber с персиком и куркумой от Tere, эстонское куриное филе Tallegg, радужная форель холодного копчений с джином и ягодами можжевельника от Heimon Kala, хлеб Leibur Rukkipala с пророщеными зернами ржи, овощи для запекания Kadarbiku, соус цацики в греческом стиле Alma DIP!, индийский боул с кичари и сыром панир от Chef Lundén, молочный шоколад с ржаным хлебом и клюквой Kalev Saarepiiga, чернично-малиновый сорбе Balbiino Smuutike и органическое детское питание Põnn ”зеленая гречка с говядиной”.
В феврале Союз пищевой промышленности Эстонии в 28-й раз объявил конкурс ”Лучший пищевой продукт Эстонии”, чтобы выявить лучшие произведенные в Эстонии продукты питания, появившиеся на рынке в прошлом году. Всего в этом году в конкурсе участвуют 66 предприятий со 161 продуктом. Лучшие продукты питания будут объявлены 20 апреля на ежегодной конференции Союза пищевой промышленности.