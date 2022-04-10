Звонок из Эстонии незнакомцу в России обернулся откровенной беседой о ситуации в стране

Ровно месяц прошел с момента запуска информационной кампании "Позвони в Россию" (#CallRussia), которая помогает русскоязычным волонтерам во всем мире связываться с 40 миллионами россиян по их телефонным номерам с целью прекратить войну в Украине. Наш корреспондент также стал участником кампании. Одна из нескольких десятков попыток оказалась удачной. Вот что рассказал во время звонка Павел из Питера.