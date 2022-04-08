Чтобы лучше дышалось: Таллинн выделил 1,5 миллиона евро на вентиляцию в школах

Вице-мэр Вадим Белобровцев пояснил, что в последние годы в прошедших реновацию школах установлены современные вентиляционные системы и там проблем не возникает, однако требуется наладить более старые системы. ”По заказу Таллиннского департамента образования был проведен аудит, в ходе которого проконтролировали эффективность вентиляционных систем и оценили качество воздуха в классах — как во время уроков, так и на переменах. Устранение обнаруженных недочетов уже начато и в нескольких школах необходимые работы уже сделаны”, — сказал Белобровцев.

Аудит показал, что в первую очередь нужно сделать так, чтобы имеющиеся вентиляционные системы работали с максимальной мощностью, а на втором этапе, более длительном и дорогостоящем, наладить циркуляцию воздуха в помещениях.

”В пяти школах в прошлом году были установлены абсолютно новые вентиляционные системы, в восьми школах был проведен необходимый ремонт системы. В этом году налаживание вентиляционной системы предстоит еще в 28 школах. Объявлены конкурсы госпоставок на проектирование новых вентиляционных систем для шести зданий школ, в десяти школах будет проведено налаживание вентиляционной системы и в 12 пройдут другие работы разного объема, — сказал Белобровцев, добавив, что на исправление работы вентиляционных систем в муниципальных школах в городском бюджете 2022 года запланировано около 1,5 миллионов евро, в том числе государственная поддержка на сумму 860 000 евро”.

В ближайшее время реновация всего здания пройдет в Кивимяэской основной школе, Таллиннской гимназии для взрослых и в здании основной школы Таллиннской Ныммеской гимназии. В Гимназии Якоба Вестхольма начнется строительство пристройки. В ходе работ будут установлены также соответствующие требованиям вентиляционные системы.

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