ФОТО | Huawei представил новый телефон nova 9 SE с мощными камерами и продвинутыми технологиями

Новая модель представляет собой улучшенную версию предшественника — nova 9 — которая в эпоху социальных сетей предлагает еще больше возможностей для работы на различных платформах, что особенно важно для молодого поколения. ”Четыре камеры телефона и минимальная рамка вокруг большого экрана делают его идеальным устройством для пользователей, которые сами снимают много фото и видео, обрабатывают их на телефоне и сами часто и много просматривают визуальные медиа”, — сказала эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.

Ориентированный на создание визуального контента nova 9 SE оснащен 108-мегапиксельной системой AI Quad, состоящей из 108-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива, 2-мегапиксельного объектива для боке и 2-мегапиксельного макрообъектива. ”Новая модель позволяет делать качественные фотографии практически в любых условиях. Например, при съемке большой сцены сверхширокоугольная камера имеет поле зрения 112 градусов, что позволяет запечатлеть все в одном кадре. Макрообъектив четко фиксирует все хорошо видимые детали переднего плана, а камера с датчиком глубины дает эффект большой светосилы, делая фото более объемным”, — рассказывает Мишина о возможностях нового смартфона.

То, что это телефон эпохи TikTok и Instagram, также демонстрирует возможность nova 9 SE вести непрерывную видеозапись как с фронтальной, так и основной камеры, позволяя пользователю плавно переходить к разным ракурсам и сохранять полученный материал в один файл. ”Это существенная экономия времени для тех, кто обрабатывает видео на телефоне”, — говорит эксперт по технологиям, добавляя, что большой экран, окруженный рамкой шириной всего около миллиметра, упрощает постобработку видео. Для просмотра фотографий и видео, а также фильмов nova 9 SE предлагает соотношение сторон экрана 94,85%, что намного выше, чем у большинства типичных смартфонов.