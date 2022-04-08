Зеленский: если бы все в мире имели хотя бы 10% смелости, которую имеют украинцы, опасности для свободы народов не было бы

Он похвалил украинцев за смелость и добавил, что это нужно распространить по всему миру. "Мы же всегда были такими… Мы всегда были смелыми. Самыми смелыми в мире. Я в этом уверен. Кто бы еще делал то, что делают украинцы?" — заявил глава государства.

При этом Зеленский призвал мир вводить более смелые санкции в отношении России. Однако он добавил, что "самая строгая санкция против России, которая может быть" — это дополнительные поставки оружия, которые будут использоваться против России.

Глава украинского государства также прокомментировал новость о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека. "Россия уже давно не имеет никакого отношения к концепции прав человека. Возможно, когда-то это изменится", — сказал он. "Но пока Российское государство и российские военные являются самой большой угрозой на планете для свободы, для безопасности человека, для концепции прав человека как таковой", — сказал Зеленский.

Говоря об осажденном портовом городе Мариуполь на юге Украины, он спросил: "А что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что русские военные натворили в Мариуполе? Там почти на каждой улице — то, что мир увидел в Буче и других городках Киевской области после ухода русских войск. Такая жестокость, столь страшные преступления… ", — заявил Зеленский

По данным Украины, до войны Мариуполь был городом с населением около 500 000 человек — почти полностью разрушен российскими снарядами. Однако, по оценкам, более 100 000 человек все еще находятся там в ловушке.