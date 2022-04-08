Лийметс на встрече министров иностранных дел стран НАТО: война в Украине влияет на весь мир

По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, на протяжении двух дней встречи основной темой обсуждений оставалась война в Украине и из-за российской агрессии полностью изменившиеся основы отношений Альянса с Россией. А также ожидания в отношении предстоящей Стратегической концепции НАТО.

”По итогам этих встреч союзники выразили готовность еще больше помогать Украине. Также внутри НАТО существует общее понимание необходимости усиления оборонной деятельности Альянса и укрепления его восточного крыла. Хотя за последние годы было сделано многое для повышения сдерживания и обороноспособности восточного крыла, этого еще недостаточно в новой ситуации с безопасностью”, — сказала после встречи министр.

”Из-за войны в Украине ситуация с безопасностью во всем мире изменилась, и необходимо продумать реагирование НАТО на эти изменения. На этот раз во встрече также приняли участие страны-партнеры НАТО со всего мира, с которыми мы согласны по важным вопросам. Их участие во встрече НАТО показывает, что война в Украине имеет глобальное измерение, которое затрагивает и далекие от войны страны” , — добавила министр Лийметс.

Странами-партнерами НАТО, присутствовавшими на встрече министров иностранных дел, были Австралия, Япония, Новая Зеландия, Республика Корея, Финляндия, Швеция, Украина и Грузия, а также представитель Европейского Союза.

У министра Лийметс также прошла двусторонняя встреча с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн. Министры обсудили военную деятельность России в Украине и ее последствия для всего мира. Министры также обсудили вопросы киберзащиты и сотрудничество Австралии с Центром компетенции НАТО по киберзащите в Таллинне.

В течение двух дней обсуждались новая Стратегическая концепция НАТО, укрепление обороноспособности и сдерживания, вопросы глобальной безопасности и способность Североатлантического союза оказывать помощь Украине и другим наиболее уязвимым партнерам НАТО. Велась подготовка и к саммиту НАТО в Мадриде в июне.