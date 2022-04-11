Резня в Буче и ее отрицатели. Мнение историка

В начале апреля 2022 года у Европы появилось новое место памяти: в городе Буча под Киевом жертвами российских войск стали, по украинским данным, более 300 гражданских лиц. Миру еще предстоит узнать всю правду о резне в Буче, но уже то, что известно на сегодняшний день, шокирует и ужасает: в Европе произошло злодеяние, которое казалось невозможным в 21 веке и напоминает о самых печальных страницах европейской истории 20 века.

В западных странах первые дни апреля прошли под знаком трагедии в Буче. В прессе опубликовались и обсуждались фото и видео с места событий, американские и европейские политики делали громкие заявления, грозили России новыми санкциями и обещали поддержать Украину. На этом фоне в Берлине 3 апреля состоялся пророссийский автопробег, в котором приняли участие около 900 человек. Официально они протестовали против "дискриминации" русскоязычного населения в Германии в связи с войной в Украине, но на самом же деле - провели акцию в поддержку Владимира Путина и его "специальной операции". Берлинская акция вызвала бурю негодования как в Германии, так и за ее пределами. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник и вовсе назвал ее "позорным автопробегом", а немецкая пресса взяла данный термин на вооружение.

Участники берлинского автопробега под российскими и советскими флагами не заметили резню в Буче? Не захотели ее заметить? Их не убедили фото и видео, которые повергли в шок европейцев и американцев? А может быть им пришлись по душе российские сообщения, в которых трагедию цинично назвали "инсценировкой", а затем и вовсе перевернули с ног на голову, объявив украинцев преступниками и убийцами, а российских военнослужащих и российское государство "жертвами подлой провокации"?

Журналистам ряда немецких изданий удалось побеседовать с участниками автопробега, а в их ответах присутствовал широкий спектр реакций - от незнания и отрицания до ретрансляции российского пропагандистского нарратива.