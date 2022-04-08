За сутки в Эстонии выявлено 828 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

По состоянию на утро 8 апреля в больнице находятся 292 зараженных коронавирусом пациента. Из них 115 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 69, или 60%, не вакцинированы и 46, или 40%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,5невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 41 новую историю болезни, из которых в 14 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 13,1 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло 5 зараженных коронавирусом, один из которых не был вакцинирован: 90-летняя женщина, 89-летняя женщина, 88-летний мужчина, 88-летняя женщина и 81-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 3850 результов теста, из которых 828 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражался в среднем 60 вакцинированный человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 55 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 453 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 59. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 447 156 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,4%.

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