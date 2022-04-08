На заправках Circle K снижены цены на моторное топливо

Стоимость бензина марки "95" теперь составляет 1,779 евро за литр, стоимость дизельного топлива - 1,759 евро за литр.

"Цены на мировом рынке в последние дни пошли вниз, что позволяет и Circle K снизить стоимость бензина и дизельного топлива на своих заправках на 6 центов за литр", - сказал менеджер по формированию цен на моторное топливо Circle K Индрек Сасси.

Главной причиной падения цен на мировом рынке является выпуск на рынок стратегических резервов нефти США и Международного энергетического агентства — в общей сложности 240 млн баррелей", — объяснил он.

В то же время уход российской нефти с рынка приведет к ее дефициту, который резервы не покроют. Поэтому значительная часть аналитиков предполагает, что в длительной перспективе рост цен на нефть может продолжиться.