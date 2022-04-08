08.04.2022, 14:21
ФОТО и ВИДЕО | Магазины закрыты, посетителей почти нет. Торговый центр "МЕГА" в Санкт-Петербурге опустел
Читатель Delfi посетил торговый центр "МЕГА Парнас" в Санкт-Петербурге и показал, как он выглядит после ухода большинства магазинов и торговых сетей из России.
После нападения России на Украину многие международные магазины и рестораны объявили, что приостанавливают деятельность на территории РФ. Среди них были такие известные сети, как H&M и McDonald's, IKEA, а также Uniqlo, который сначала отказался закрывать магазины, но спустя какое-то время все же решил покинуть российский рынок.
Читатель Delfi посетил петербургский торговый центр "МЕГА Парнас" в четверг днем. Как видно, большая часть магазинов закрыта, а посетителей почти нет.