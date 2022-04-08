ФОТО и ВИДЕО | Магазины закрыты, посетителей почти нет. Торговый центр "МЕГА" в Санкт-Петербурге опустел

После нападения России на Украину многие международные магазины и рестораны объявили, что приостанавливают деятельность на территории РФ. Среди них были такие известные сети, как H&M и McDonald's, IKEA, а также Uniqlo, который сначала отказался закрывать магазины, но спустя какое-то время все же решил покинуть российский рынок.