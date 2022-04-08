ФОТО | Суд по делу Майлис Репс продолжился допросом советника. Заседание снова объявили закрытым
Сегодня в Харьюском уездном суде продолжился процесс по делу бывшего министра образования и науки Майлис Репс, которую обвиняют в присвоении и мошенничестве. Показания продолжает давать советник экс-министра Марин Тереп.
Представитель министерства как пострадавшей стороны поинтересовался, для каких дел экс-министру требовались два министерских автомобиля, один из которых - микроавтобус. Тереп ответила, что у Репс обычно было привычкой ездить вместе с советником. Это обычное явление? Тереп привела пример, что заступившая после Репс на пост министра Лийна Керсна хоть и ездит в основном одна, но тоже иногда берет в машину советника.
Представитель министерства вскользь коснулся и темы забранной экс-министром домой кофейной машины. Он спросил: какой инвентарь в тот период разрешалось министерским работникам забирать домой. Выяснилось - телефон и компьютер, а в период пандемии COVID-19 - также при необходимости конторское кресло и монитор. У некоторых - видимо водителей - было право дома держать и служебный автомобиль.
После этих вопросов судебное заседание вновь было объявлено закрытым, потому что стали разбирать вопросы, связанные с детьми.
По мнению представителя Министерства образования и науки — присяжного адвоката Марко Кайръяка, — Майлис Репс, будучи министром, использовала своих подчиненных как нянек и сэкономила таким образом на оплате услуги няни для ребенка. По оценке министерства, сумма экономии составила 1000 евро в месяц. Переведя сумму в брутто, министерство требует от Репс за период 44 месяца 77 551 евро.
Министерство требует от экс-главы ведомства оплату за использование служебного автомобиля Mercedes Benz, которое выражалось, согласно материалам дела, в совершении частных поездок, например, при перевозке детей. Министерство требует от Репс вернуть понесенные государством расходы в виде лизинга, на топливо и обслуживание. Общая сумма — 40 507 евро.
Министерство требует от экс-министра также вернуть деньги за приобретенную министерством кофейную машину Jura, которую Репс использовала у себя дома. Здесь сумма претензии составляет 1560 евро.
Майлис Репс на требования министерства ответила, что считает их необоснованными, и суд должен оставить их без удовлетворения.
Репс обвиняется также в праздновании 19 января 2020 года дня рождения в ресторане за казенный счет.
Общая сумма претензий ведомства к экс-министру составляет 118 819,77 евро.
Согласно обвинению, Майлис Репс за счет имущества министерства покрыла личные расходы примерно на 7500 евро.
Подсудимая свою вину не признает.
Присвоение имущества должностным лицом наказывается штрафом или лишением свободы на срок до 5 лет. В части присвоения, по данным прокуратуры, Репс незаконно обратила в свою пользу доверенное ей имущество по меньшей мере на 3579,06 евро.
Мошенничество, совершенное должностным лицом, наказывается лишением свободы на срок от 1 до 5 лет. Прокуратура считает, что в части эпизодов мошенничества Репс своими вводящими в заблуждение действиями нанесла государству ущерб в размере 6155,15 евро.