ФОТО | Суд по делу Майлис Репс продолжился допросом советника. Заседание снова объявили закрытым

Представитель министерства как пострадавшей стороны поинтересовался, для каких дел экс-министру требовались два министерских автомобиля, один из которых - микроавтобус. Тереп ответила, что у Репс обычно было привычкой ездить вместе с советником. Это обычное явление? Тереп привела пример, что заступившая после Репс на пост министра Лийна Керсна хоть и ездит в основном одна, но тоже иногда берет в машину советника.

Представитель министерства вскользь коснулся и темы забранной экс-министром домой кофейной машины. Он спросил: какой инвентарь в тот период разрешалось министерским работникам забирать домой. Выяснилось - телефон и компьютер, а в период пандемии COVID-19 - также при необходимости конторское кресло и монитор. У некоторых - видимо водителей - было право дома держать и служебный автомобиль.

После этих вопросов судебное заседание вновь было объявлено закрытым, потому что стали разбирать вопросы, связанные с детьми.

По мнению представителя Министерства образования и науки — присяжного адвоката Марко Кайръяка, — Майлис Репс, будучи министром, использовала своих подчиненных как нянек и сэкономила таким образом на оплате услуги няни для ребенка. По оценке министерства, сумма экономии составила 1000 евро в месяц. Переведя сумму в брутто, министерство требует от Репс за период 44 месяца 77 551 евро.

Министерство требует от экс-главы ведомства оплату за использование служебного автомобиля Mercedes Benz, которое выражалось, согласно материалам дела, в совершении частных поездок, например, при перевозке детей. Министерство требует от Репс вернуть понесенные государством расходы в виде лизинга, на топливо и обслуживание. Общая сумма — 40 507 евро.

Министерство требует от экс-министра также вернуть деньги за приобретенную министерством кофейную машину Jura, которую Репс использовала у себя дома. Здесь сумма претензии составляет 1560 евро.

Майлис Репс на требования министерства ответила, что считает их необоснованными, и суд должен оставить их без удовлетворения.