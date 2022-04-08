Времена сейчас тревожные, но из них можно выйти с выигрышем

Цены на топливо растут, цены на газ растут и цены на продукты тоже растут - такие новости появляются уже каждый день. Это новая реальность, вызванная быстрой инфляцией, т. е. явлением, снижающим покупательную способность денег.

Например, в 2021 году, эстонцы накопили, по оценкам, около 8 миллиардов евро, которые потеряли ценность в целом до 360 миллионов евро. Сбережения просто лежали на банковских счетах. В то время как стоимость жизни все больше повышалась, покупательная способность сбережений падала. Быстрая инфляция с каждым днем ​​делает ситуацию все более критической.

Есть только один выход - инвестировать

Чтобы инфляция не оказывала негативного влияния на стоимость ваших денег, нужно инвестировать свои сбережения так, чтобы их покупательная способность сохранялась и со временем даже увеличивалась. Это означает только одно - деньги нужно вкладывать.

Есть много способов инвестировать. Покупается много недвижимости, но также много говорят о криптовалюте и торговле на бирже. Все вышеперечисленные классы активов довольно требовательны. Например, в некоторых случаях для начала нужны большие деньги, в других случаях должна быть высокая устойчивость к риску. Многие способы инвестирования также требуют специальных базовых знаний и много времени, чтобы все время держать себя в курсе и вовремя покупать и продавать. К сожалению, не у всех нас есть такие возможности.

Золото доступно каждому

Одним из самых простых и надежных способов инвестирования является покупка драгоценных металлов, например золота. Золото является ликвидным классом активов, для инвестирования не требуются предварительные знания, большие суммы денег или постоянное ведение дел.

Золото стабильно поддерживало свою ценность на протяжении столетий. Благодаря этому инвестирование в золото в последнее время открыли для себя многие люди, обеспокоенные колебаниями стоимости денег.