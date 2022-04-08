Времена сейчас тревожные, но из них можно выйти с выигрышем
Цены на топливо растут, цены на газ растут и цены на продукты тоже растут - такие новости появляются уже каждый день. Это новая реальность, вызванная быстрой инфляцией, т. е. явлением, снижающим покупательную способность денег.
Например, в 2021 году, эстонцы накопили, по оценкам, около 8 миллиардов евро, которые потеряли ценность в целом до 360 миллионов евро. Сбережения просто лежали на банковских счетах. В то время как стоимость жизни все больше повышалась, покупательная способность сбережений падала. Быстрая инфляция с каждым днем делает ситуацию все более критической.
Есть только один выход - инвестировать
Чтобы инфляция не оказывала негативного влияния на стоимость ваших денег, нужно инвестировать свои сбережения так, чтобы их покупательная способность сохранялась и со временем даже увеличивалась. Это означает только одно - деньги нужно вкладывать.
Есть много способов инвестировать. Покупается много недвижимости, но также много говорят о криптовалюте и торговле на бирже. Все вышеперечисленные классы активов довольно требовательны. Например, в некоторых случаях для начала нужны большие деньги, в других случаях должна быть высокая устойчивость к риску. Многие способы инвестирования также требуют специальных базовых знаний и много времени, чтобы все время держать себя в курсе и вовремя покупать и продавать. К сожалению, не у всех нас есть такие возможности.
Золото доступно каждому
Одним из самых простых и надежных способов инвестирования является покупка драгоценных металлов, например золота. Золото является ликвидным классом активов, для инвестирования не требуются предварительные знания, большие суммы денег или постоянное ведение дел.
Золото стабильно поддерживало свою ценность на протяжении столетий. Благодаря этому инвестирование в золото в последнее время открыли для себя многие люди, обеспокоенные колебаниями стоимости денег.
«Приведем пример. Если в 2017 году за 1000 евро можно было купить около 28 граммов золота, то сейчас, в марте 2022 года, мировая рыночная цена такого же количества золота составляет около 1670 евро. Для сравнения: люди, которые в 2017 году накопили на своем банковском счете 1000 евро, и сейчас имеют ровно столько же, с точностью до цента. Так что те, кто выбрал золото, явно в выигрыше».
Aufort делает инвестиции в золото удобными
Эстонское предприятие Aufort создало уникальный в мире способ инвестирования в физическое золото. Речь идет об учетной записи цифрового золота, которая работает как электронный магазин и построена на технологии блокчейн, что позволяет торговать золотом, не выходя из дома, поскольку все сделки можно безопасно и удобно обрабатывать через Интернет.
Так была решена большая проблема, которая раньше затрудняла покупку золота, - его хранение. Больше нет необходимости хранить физическое золото в сейфе или «в чулке» дома, потому что ваше золото хранится в международных хранилищах с высоким уровнем безопасности от вашего имени.
Цифровой золотой счет Aufort дает также большое ценовое преимущество, потому что при покупке золота клиент платит только цену золота на мировом рынке и маржу брокера. Клиент больше не несет расходы на изготовление и транспортировку золотых слитков, которые отнюдь не малы. Однако при желании, после оплаты производства золотого слитка и транспортных расходов, золото можно отправить к себе домой курьером.
Обратная продажа золота, т. е. частичное или полное конвертирование вложенного в сбережения золота в денежные средства, также осуществляется с золотого счета всего за несколько минут.
Инвестиции «на автопилоте»
Предприятие Aufort, занимающееся покупкой и продажей инвестиционного золота, непрерывно разрабатывает новые и удобные решения для своих клиентов. Самая последняя удобная услуга - постоянный заказ золота, который позволяет инвестировать сбережения, так сказать, на автопилоте. В определенное число каждого месяца вы будете получать счет за ваш постоянный заказ, при оплате которого на ваш личный золотой счет будет зачислено выбранное количество золота.
Инвестировать в золото легко, быстро и удобно, и это доступно абсолютно каждому, ведь инвестировать можно начиная с 30 евро. Дополнительную информацию можно найти здесь.