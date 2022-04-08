ВИДЕО | Канал Россия-24 выдал кадры со съемки фильма за действия украинских военных

Вот этот момент из сюжета:

Фейк разоблачила в Facebook жительница Санкт-Петербурга Надежда Колобаева, причастная к съемкам сериала. "Это мы 20 марта снимали во Всеволожске падение из окна для нашего сериала, а это наши постановщик трюков с ассистентом готовят Альбертика к съемке!", — написала она.

В комментариях к посту женщины пользователь опубликовал оригинальное видео, которое и легло в основу сюжета. Голос за кадром громко говорит о манекене : "чувак будет лететь с окна".

Как сообщает русская служба BBC, журналист Роман Супер написал в телеграме: "На канале Россия-24 мне сказали, что ни режиссерская, ни редакторская бригады "не знали, что это не Украина". Это видео им "принесли"".

"Огромный привет главному редактору канала ”Россия-24”, ценителю британской инди-музыки, эстету, интеллектуалу и военному преступнику Евгению Бекасову", — добавил Роман Супер.