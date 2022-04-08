Жителей Эстонии просят избегать использования фейерверков и салютов из-за беженцев из Украины
Учитывая пережитые прибывающими из Украины военными беженцами страдания, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) в сотрудничестве с другими государственными учреждениями просит людей в данный период времени избегать использования пиротехнических изделий.
В нынешней ситуации использование фейерверков и салютов может напугать тысячи беженцев, которые сейчас размещены в Эстонии. По этой причине TTJA просит людей взвешивать необходимость использования пиротехники, и по возможности, не запускать салюты в районах, где размещаются беженцы. Во время, когда в Эстонию прибывает все больше людей, сбежавших от ужасов войны, спокойная и размеренная повседневная жизнь для находящихся в нашей стране беженцев важна как никогда.
Помимо информации, распространяющейся в социальных сетях, в департамент поступило обращение от человека, размещающего у себя беженцев, что фейерверк изрядно напугал украинских детей, которые только сбежали от ужасов войны, вызывая по вечерам у них повышенное возбуждение и панику.
Учреждения также отмечают, что законом запрещено создавать шумовые или световые эффекты, которые существенно мешают другому человеку в общественном месте; в ином месте, помимо общественного, это правило применяется с 22.00 до 06.00, в ночь перед выходным днем с 00.00 до 07.00.