Жителей Эстонии просят избегать использования фейерверков и салютов из-за беженцев из Украины

В нынешней ситуации использование фейерверков и салютов может напугать тысячи беженцев, которые сейчас размещены в Эстонии. По этой причине TTJA просит людей взвешивать необходимость использования пиротехники, и по возможности, не запускать салюты в районах, где размещаются беженцы. Во время, когда в Эстонию прибывает все больше людей, сбежавших от ужасов войны, спокойная и размеренная повседневная жизнь для находящихся в нашей стране беженцев важна как никогда.