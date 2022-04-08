Лучший советский футболист 80-х отправился на фронт защищать Украину
Беланову уже 61 год и он решил защищать свою Родину и ушел в Тероборону в родной Одессе.
Беланов был одним из первых советских футболистов, кто подписал контракт с серьёзным европейским клубом. В 1989 году он перешел в клуб немецкой Бундеслиги, сначала он играл за "Боруссию" из Мёнхенгладбаха, а затем за "Айнтрахт" из Брауншвейга.
В начале марта этого года Беланов через социальные сети призвал Россию прекратить боевые действия. "Прошу вас немедленно прекратить кровопролитие нашего народа! Наши города превратились в руины. Наши деды и отцы строили эти города не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы в них жили счастливые люди!" — написал известный нападающий в Facebook.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.