Лучший советский футболист 80-х отправился на фронт защищать Украину

Беланову уже 61 год и он решил защищать свою Родину и ушел в Тероборону в родной Одессе.

Беланов является легендой киевского " Динамо ". За сборную СССР он сыграл 33 игры и забил восемь голов. На чемпионате Европы 1988 года Беланов, несмотря на незабитый в финале пенальти, помог сборной СССР завоевать серебряную медаль.

Беланов был одним из первых советских футболистов, кто подписал контракт с серьёзным европейским клубом. В 1989 году он перешел в клуб немецкой Бундеслиги, сначала он играл за "Боруссию" из Мёнхенгладбаха, а затем за "Айнтрахт" из Брауншвейга.

В начале марта этого года Беланов через социальные сети призвал Россию прекратить боевые действия. "Прошу вас немедленно прекратить кровопролитие нашего народа! Наши города превратились в руины. Наши деды и отцы строили эти города не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы в них жили счастливые люди!" — написал известный нападающий в Facebook.

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