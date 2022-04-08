В сети появилось видео убийства российского военнопленного под Киевом. Что известно

Ранее подлинность этого видео подтвердили журналисты газеты New York Times. Согласно их выводам, на кадрах изображено убийство по меньшей мере одного российского военного.

Осторожно! Далее следуют кадры и подробности, которые могут шокировать.

Что показано на видео?

На видео запечатлены четыре человека в военной форме, лежащие на земле. У одного из них руки связаны за спиной.

Трое из них лежат без движения, но один выглядит живым, едва шевелится, слышен хрип.

Затем один из военных (его лицо остается за кадром) несколько раз стреляет в этого человека до тех пор, пока он не перестает двигаться. После этого камера разворачивается, и мы видим брошенную бронетехнику и реакцию других солдат.

Все лежащие на земле тела одеты в военную форму, видны лужи крови.

Разглядеть можно лицо только одного из них — остальные лежат лицом вниз.

Где и когда было снято это видео?

Мы выяснили, что это произошло на основной дороге у села Дмитровка к западу от Киева. Эта дорога соединяет Дмитровку с Ирпенем и Бучей. Обстановка, заснятая на видео, соответствует картинке Google Street View того же участка дороги.

На спутниковом снимке этой дороги, сделанном 31 марта, на земле видны пятна, похожие на пятна крови, и та же бронетехника, что и на видео.

У нас нет полной уверенности относительно точной даты съемки, однако мы знаем наверняка, что съемка велась после полудня — об этом свидетельствует расположение теней на дороге.

Первая обнаруженная нами в соцсетях версия этого видео появилась там утром 30 марта, то есть сама съемка велась днем 29 марта или ранее.

Откуда мы знаем, что мертвые солдаты — это российские военные?

Об этом можно судить в основном по тому, что говорится во время съемок. Один из солдат, стоящий над телами, говорит: "Вот они, защитнички российской армии".

К тому же на кадрах видна брошенная бронетехника с нарисованными на бортах буквами V — это характерный знак, которым обозначается российская техника в Украине.