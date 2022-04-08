Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся на крышу: пострадал ребенок

7 апреля в 07:35 произошла аварии на 27,7 км шоссе Каансоо-Тори в волости Тори в Пярнумаа, где 40-летний водитель микроавтобуса Nissan Primastar после прохождения поворота налево потерял контроль над транспортным средством, в результат чего оно съехало с дороги и перевернулось на крышу.