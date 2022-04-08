08.04.2022, 08:31
Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся на крышу: пострадал ребенок
Foto: Ilmar Saabas
Вчера в Пярнумаа в аварии пострадал 12-летний мальчик.
7 апреля в 07:35 произошла аварии на 27,7 км шоссе Каансоо-Тори в волости Тори в Пярнумаа, где 40-летний водитель микроавтобуса Nissan Primastar после прохождения поворота налево потерял контроль над транспортным средством, в результат чего оно съехало с дороги и перевернулось на крышу.
Пассажира микроавтобуса — 12-летнего мальчика — доставили в Пярнускую больницу.
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