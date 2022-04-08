Экономист Банка Эстонии: часть клиентов может не справиться с кредитными обязательствами
Старший экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн пояснила в интервью Радио 4, что если, по оценке Центробанка, колебание цен является временным, учреждение не ужесточает денежно-кредитную политику: "Пока процентные ставки не изменили, но обеспокоенность ситуацией уже была озвучена. Повышение цен может быть длительным. Сейчас царит большая неопределенность, никто не знает, сколько продлится война и каковы будут ее последствия. Но уже сейчас стоит задуматься о том, как справиться, если процентные ставки начнут повышаться. Нет оснований для паники, но важно просчитать, что означает повышение для вашего займа".
Зафиксировать ли сейчас процентную ставку, пока она остается отрицательной? По словам экономиста, многое зависит от личных рисков заемщика: готов ли он платить более высокую фиксированную сумму, есть ли у него финансовая подушка безопасности, чтобы пережить сложный период.
"Однозначно важно, чтобы у каждого был неприкосновенный запас. Последние события показывают, как быстро может измениться жизнь — мы можем потерять работу, постоянный доход, и чтобы не потерять и жилье, нужно иметь резерв, который позволит продержаться два-три месяца", — добавила Вийльманн.