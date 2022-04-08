Экономист Банка Эстонии: часть клиентов может не справиться с кредитными обязательствами

Старший экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн пояснила в интервью Радио 4, что если, по оценке Центробанка, колебание цен является временным, учреждение не ужесточает денежно-кредитную политику: "Пока процентные ставки не изменили, но обеспокоенность ситуацией уже была озвучена. Повышение цен может быть длительным. Сейчас царит большая неопределенность, никто не знает, сколько продлится война и каковы будут ее последствия. Но уже сейчас стоит задуматься о том, как справиться, если процентные ставки начнут повышаться. Нет оснований для паники, но важно просчитать, что означает повышение для вашего займа".