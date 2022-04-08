ВИДЕО | В центре Тель-Авива открыли стрельбу: как минимум двое погибших, множество раненых
В результате вооруженного нападения, совершенного в заполненном посетителями баре на оживленной улице Дизенгоф в центре Тель-Авива, погибли двое мужчин в возрасте около 30 лет, еще семь человек были ранены, трое из них - серьезно. Об этом сообщили в четверг, 7 апреля, в Службе скорой медицинской помощи "Маген Давид Адом" (МАДА). Агентство dpa в свою очередь сообщило о десяти раненых, один из которых находится в критическом состоянии. По сведениям медиков, в больницы доставлены около 16 человек, пишет DW.
Как сообщил глава окружного управления полиции в Тель-Авиве Амихай Эшед, нападавший открыл стрельбу в 21.00 по местному времени, через некоторое время он скрылся с места происшествия. "На данный момент есть признаки того, что речь идет о теракте, но я должен быть очень осторожен в этом вопросе, мы проверяем и другие версии", — добавил он.
В последние недели в результате серии атак в Израиле погибли 11 человек. В двух из трех случаев речь шла о возможных связях нападавших с радикальной группировкой "Исламское государство". Эксперты на фоне священного для мусульман месяца Рамадан опасались возможной эскалации палестино-израильского конфликта, а также волнений в районах Израиля с преимущественно арабским населением.