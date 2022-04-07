Министерство финансов прогнозирует в текущем году в Эстонии экономический спад и стремительный рост цен

Согласно прогнозу, спад ВВП в текущем году составит 1%. В следующем году министерство прогнозирует рост на уровне 1,2%, в 2024 году — до 3,2%.

Цены, по прогнозу Минфина, в этом году взлетят на 12,7%. Со следующего года инфляция замедлится.

Безработица в текущем году вырастет до 7,2%, в следующем — до 8,3%. В дальнейшем Минфин прогнозирует сокращение безработицы.

Вместе с тем продолжится и быстрый рост зарплат. В этом году, согласно прогнозу, средняя зарплата повысится на 7% до 1660 евро. К 2024 году средняя зарплата превысит 1800 евро.