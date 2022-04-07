ФОТО | На площади Свободы в Таллинне зажгли свечи в память о жертвах российской агрессии в Украине

В ходе акции, организованной Конгрессом украинцев Эстонии, люди зажгли на площади десятки свечей в память о погибших в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины.

Многие приносили цветы, а также игрушки и сладости в память о погибших детях.



По погибшим была проведена панихида.

Одним из участников акции стал эстонский художник Сим-Танель Аннус, который в настоящий момент пишет картину в подержку Украины.