07.04.2022, 22:05
ФОТО | На площади Свободы в Таллинне зажгли свечи в память о жертвах российской агрессии в Украине
ФОТО: Lugeja
Вечером 7 апреля в Таллинне на площади Свободы прошла акция "Свеча в память о жертвах российской агрессии".
В ходе акции, организованной Конгрессом украинцев Эстонии, люди зажгли на площади десятки свечей в память о погибших в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины.
Многие приносили цветы, а также игрушки и сладости в память о погибших детях.
По погибшим была проведена панихида.
Одним из участников акции стал эстонский художник Сим-Танель Аннус, который в настоящий момент пишет картину в подержку Украины.