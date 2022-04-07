Песков заявил о значительных потерях России в Украине

”У нас есть значительные потери войск. И это огромная трагедия для нас”, — сказал он.

Песков также не согласился с формулировкой журналиста, спросившего, стала ли операция ”унижением для России”, учитывая такие потери. ”Нет, это неправильное понимание того, что происходит”, — сказал пресс-секретарь президента.

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