07.04.2022, 20:16
Песков заявил о значительных потерях России в Украине
ФОТО: Скриншот
Россия понесла значительные потери войны в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Sky News, пишет РБК.
”У нас есть значительные потери войск. И это огромная трагедия для нас”, — сказал он.
Песков также не согласился с формулировкой журналиста, спросившего, стала ли операция ”унижением для России”, учитывая такие потери. ”Нет, это неправильное понимание того, что происходит”, — сказал пресс-секретарь президента.
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