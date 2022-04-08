ВИДЕО | "На блокпостах говорил с эстонским акцентом". Слезы, стресс и сочувствие: журналисты Delfi вернулись из Украины

Таймкоды:

1.20 Как живут люди? Работают магазины? Продают алкоголь?

6.12 Момент, когда Кристер Парис заплакал

8.07 Самая стрессовая ситуация

9.37 Как украинские военные реагировали на эстонский паспорт

12.17 Как украинцы относятся к россиянам и русским

14.05 Наземный коридор до Крыма — реален?

17.00 "Нужно взять пьяных с улицы и сделать из них власть" — создание новых "республик"

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