08.04.2022, 19:17
ВИДЕО | "На блокпостах говорил с эстонским акцентом". Слезы, стресс и сочувствие: журналисты Delfi вернулись из Украины
Корреспонденты Delfi Роман Старапопов и Кристер Парис вернулись из Украины. В эфире они рассказали о впечатлениях, стрессе и слезах от войны. Смотрите видео!
Таймкоды:
1.20 Как живут люди? Работают магазины? Продают алкоголь?
6.12 Момент, когда Кристер Парис заплакал
8.07 Самая стрессовая ситуация
9.37 Как украинские военные реагировали на эстонский паспорт
12.17 Как украинцы относятся к россиянам и русским
14.05 Наземный коридор до Крыма — реален?
17.00 "Нужно взять пьяных с улицы и сделать из них власть" — создание новых "республик"
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